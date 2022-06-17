Фото: Виктор Козлов

Саратовский фотограф попал в ДТП с косулей из-за бродячих собак.

О происшествии стало известно из рассказа Виктора Козлова в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте.

Вчера, 16 июня, автомобилист Виктор Козлов выложил пост, где рассказал о ДТП с участием диких животных, участником которого он стал, и поделился размышлениями по поводу бродячих собак в нашем регионе. По словам автолюбителя, ДТП произошло на улице Хомяковой.

— До работы на другом конце города где-то 35 километров и около часа пути. Успешно, неспеша я преодолел весь основной маршрут и когда до цели оставались считанные метры я почувствовал сильнейший удар в правою боковую часть машины, перед стеклом мелькнуло что-то большое и рыжее , вдребезги разлетелось правое боковое зеркало а объект подгоняемый сворой бродячих бездомных собак рванулся убегать далее по пешеходному тротуару. Далее были звонки в полицию, ожидание патрульной службы, егеря и ветеринарного контроля. К сожалению выжили не все. Косуля была изъята с места ДТП и отправлена на утилизацию — делится подробностями автор.

Прибывший егерь рассказал, что бродячие собаки стали проблемой не только города, но и всей области. По словам егеря, они сбиваются в стаи, и нападают на косуль и оленей. Уничтожать вышедших из под контроля животных запрещено законом, лицензия на отстрел диких собак не выдается.

— Мер никаких не принято...бродячих собак стало ещё больше в разы. Помимо гаражей они живут даже на территории 26 школы и детского сада, - жалуется автор.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.