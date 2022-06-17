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Политика17 июня 2022 5:29

Еще один депутат Саратовской гордумы сложил полномочия

Шмелев поблагодарил саратовцев за доверие
Евгений Бадиков
Алексей Шмелев

Алексей Шмелев

Еще один депутат Саратовской гордумы сложил полномочия. Об этом Алексей Шмелев рассказал в своем телеграм-канале.

Сегодня рано утром, 17 июня, представитель фракции «ЕР» Алексей Шмелев заявил, что принял решение сосредоточиться на профессиональной деятельности и сложить с себя депутатские полномочия.

Алексей Шмелев с 2017 года является директором саратовского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

— Искренне благодарен саратовцам за оказанное доверие, а муниципалитету – за огромный приобретенный за недолгий срок моей депутатской деятельности опыт и знания, - пишет Шмелев.