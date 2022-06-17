Сегодня, 17 июня, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в ООО «КВС».

В Октябрьском районе работы ведутся на водопроводных коммуникациях по адресу Разина,13/31. Из-за них до 15.00 прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам Разина,13/31 и Аткарская,12/14.

В Заводском районе идет ремонт труб по адресу Заречная, 7. На их время прекращено холодное водоснабжение абонентов ул. Заречная, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7, 11, 15. Восстановить подачу воды планируют к полуночи.

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