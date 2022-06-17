В Саратовской области планируют построить ветроэлектростанцию мощностью до 200 мегаватт

Подписание соглашения
В Саратовской области инвестор планирует построить ветроэлектростанцию мощностью до 200 мегаватт. Об этом пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.
На Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора встретился с генеральным директором ПАО «Юнипро» Максимом Широковым. Предприятие планирует реализовать в регионе значимый инвестиционный «зеленый» проект.
- Наш регион занимает выгодное географическое и климатическое положение для использования возможностей альтернативной энергетики, поэтому мы заинтересованы в развитии и создании ветропарков.
С руководством «Юнипро» в феврале текущего года уже обсуждали возможность строительства ветроэлектростанции мощностью до 200 МВт в регионе. В рамках форума мы наконец-то подписали соответствующее соглашение. Саратовское правительство сделает все, чтобы проект был реализован в намеченные сроки, - пишет Бусаргин.
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