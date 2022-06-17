Окрестности Вольска

В пятницу в Саратове будет тепло и облачно. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 17 июня, в Саратове температура колеблется от +14 с утра до 26 градусов днем. Небо затянут облака, осадков метеорологи не обещают. Дует северо-западный ветер 5-10 м/c, редкие порывы до 14 м/c.

В Саратовской области установится переменная облачность, местами дождь и гроза. Дует северо-западный ветер 5-10 м/c, редкие порывы до 14 м/c.Температура утром +12,+17, днем +22+27.

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