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Происшествия16 июня 2022 17:33

Через разбитое окно дома в Новоузенске обнаружил труп

Тело увидел мужчина, присматривающий за домом
Евгений Бадиков
Фото: СУ СКР

Фото: СУ СКР

Через разбитое окно дома в Новоузенске обнаружил труп. Об этом информирует СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня днем, 16 июня, в Новоузенске обнаружили тело неизвестного мужчины. Тело, лежащее в доме на улице Радищева увидел саратовец, который присматривал за домом по просьбе знакомого. Мужчина увидел разбитое окно и труп в доме.

Мужчине около 40-50 лет на вид, личность установить не удалось.

Продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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