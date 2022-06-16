Фото: СУ СКР
Через разбитое окно дома в Новоузенске обнаружил труп. Об этом информирует СУ СКР по Саратовской области.
Сегодня днем, 16 июня, в Новоузенске обнаружили тело неизвестного мужчины. Тело, лежащее в доме на улице Радищева увидел саратовец, который присматривал за домом по просьбе знакомого. Мужчина увидел разбитое окно и труп в доме.
Мужчине около 40-50 лет на вид, личность установить не удалось.
Продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.
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