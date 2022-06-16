Александр Маслов

Саратовскую городскую думу досрочно покидают два депутата. Об этом стало известно из телеграм-каналов Александра Белова и Александра Маслова.

Сегодня, 16 июня, сразу два депутата гордумы досрочно отказались от мандатов. Речь идет о единороссах Александре Белове и Александре Маслове.

По словам Маслова, он решил сложить полномочия с целью занятия своей профессиональной деятельности в области цифровых технологий и, по его заверению, рассматривает возможность поучаствовать в работе данной сфере в другом регионе.

— Хочу выразить слова благодарности жителям Кировского района, которые проголосовали за меня на выборах – ваша вера в меня придает сил и стимулирует на новые дела. Большое спасибо и моим теперь уже бывшим коллегам депутатам городской Думы, совместная работа дала огромный жизненный и управленческий опыт, которому непременно найдется применение в моей дельнейшей работе. Городу Саратову и Кировскому району искренне желаю движения вперёд, новых проектов, возможностей развития, уюта и красоты, - пишет Маслов.

Александр Белов посетовал на напряженный график работы в МБУ «Служба благоустройства», в связи с большим количеством масштабных проектов и растущих потребностей горожан в вопросах благоустройства и так же решил сложить депутатские полномочия.

— Искренне благодарен саратовцам, которые отдали за меня свои голоса на выборах, доверив представлять свои интересы во власти. Все начатые в качестве депутата дела и проекты мы с вами непременно доведём до успешного завершения, - отметил Александр Белов

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