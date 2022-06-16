Саратовцы могут поучаствовать в создании сквера в «Авиаторе»

Новый сквер в микрорайоне «Авиатор» в Саратове появится с учетом пожеланий жителей города. Его создадут с гимназией, площадь составит 12 тысяч квадратных метров.

Жителям предлагают ответить на несколько вопросов, которые помогут определить вид нового сквера. Общественное задание затем передадут для архитекторов, разрабатывающих предварительную концепцию благоустройства.

Опрос открыт до 26 июня 2022 года.

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