Роман Бусаргин на встрече

Бусаргин: программа догазификации области реализуется успешно. Об этом врио главы региона рассказал в своем телеграм-канале.

По словам политика, газификация региона идет полным ходом. От жителей принято 3 тысячи заявок на обеспечение газом, свыше 90 процентов переведены в договоры. 985 заявок уже исполнены - сети построены до границ земельных участков. Увеличить число пользователей позволит программа догазификации, которую инициировал Президент России Владимир Путин.

На Петербургском международном экономическом форуме Роман Бусаргин встретился с гендиректором Группы Газпром межрегионгаз и ООО «Газпром газификация» Сергеем Густовым. В ходе встречи обсуждали Программу развития газоснабжения и газификации Саратовской области на 2021-2025 годы.

— Согласно программе, планируется построить межпоселковые газопроводы, газопровод-отвод с газораспределительной станцией к поселку Новопушкинское и от нее — газопровод-связку к газовым сетям Энгельса. Важный инфраструктурный объект Программы - реконструкция газопровода-отвода с ГРС к г. Балаково и техническое перевооружение еще четырех ГРС— в Саратов и Энгельс, Ершовском и Красноармейском районах. В результате сетевой газ подведут к населенным пунктам в Красноармейском и Энгельсском районах, — рассказал Роман Бусаргин.

В результате пятилетней программы будет завершена технически возможная сетевая газификация Саратовской области.

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