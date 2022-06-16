Бусаргин встретился с Дмитрием Чернышенко на Петербургском экономическом форуме

Роман Бусаргин встретился с зампредом Правительства Дмитрием Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме, о чем сегодня, 16 июня, рассказал в своем Телеграм-канале.

На встрече обсуждалось завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик» в Саратове и ремонта водноспортивной базы «Олимпия» в Энгельсе.

- Дмитрий Николаевич поддержал нас и подчеркнул, что реализация этих проектов позволит не только проводить всероссийские и международные соревнования как минимум по 5 видам спорта, но и создать еще одну спортивную базу, где смогут проходить сборы наших атлетов, - отметил Бусаргин.