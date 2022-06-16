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Общество16 июня 2022 12:35

Саратовчанка заняла в долг у знакомых более 8 миллионов рублей

Деньги женщина тратила на личные нужды
Евгений Бадиков
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Саратовчанка заняла в долг у знакомых более 8 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

27-летняя женщина жительница Калининского района Саратовской области в период с 2017 по 22 год занимала крупные суммы у знакомых из Балаково в общей сложности около десяти раз. Деньги, взятые в долг женщина не возвращала. В общей сложности таким путем гражданка получила 8,5 миллионов рублей.

На допросе женщина указала, что тратила деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество»

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