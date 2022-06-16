СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе на начальницу группы дознания завели дело за подделку протокола допроса. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, с 15 октября по 24 ноября 2021 года руководитель группы дознания одного из отделов полиции собственноручно составила протокол допроса свидетеля без его фактического проведения допроса в рамках расследования дела о грабеже (часть 1 статьи 161 УК РФ). в документе прописаны ложные сведения о дате, времени, месте проведения и показаниях свидетеля.

Экс-полицейской грозит до 5 лет лишения свободы.

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