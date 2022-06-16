В Саратовской области ожидается град и ливень

Сегодня, 16 июня, в Саратовской области ожидается пасмурный день. Таковы прогнозы синоптиков.

- В некоторых районах будет дождь, гроза и ливни, возможен град, - считают в региональном гидрометцентре.

Северо-западный ветер дует со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха колеблется от +25 до +31 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.