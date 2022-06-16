В Саратовской области ВИЧ заразились 142 ребенка. Такие данные сегодня, 16 июня, озвучил на брифинге главный врач ГУЗ «Центр-СПИД» Алексей Данилов.
На данный момент на учете по ВИЧ состоят 142 ребенка от 0 до 17 лет. Всего в регионе зарегистрировано 13,7 тысячи зараженных.
Более 3800 женщин с ВИЧ стали матерями. Медик отметил, что некоторые из них не становились на учет при беременности.
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