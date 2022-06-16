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Происшествия16 июня 2022 11:10

В Саратове с наркотиками задержали 16-летнюю девушку

Возбуждено дело по статье за незаконное хранение и перевозку наркотиков
Евгений Бадиков
Фото: архив МВД

Фото: архив МВД

В Саратове с наркотиками задержали 16-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Саратовской области.

Вчера ночью, 15 июня, на улице Ракитной в Октябрьском районе, внимание патрулирующих сотрудников ведомства привлекала шумная компания подростков. Среди молодых людей выделялась молодая девушка, которая заметно нервничала при виде правоохранителей.

По вызову прибыла оперативно-следственная группа и сотрудник ПДН. В присутствии понятых у 16-летней саратовчанки был изъят сверток с наркотиком, - объяснили правоохранители.

Девушка пояснила, что наркотики купила для «собственного употребления».

Возбуждено дело по статье за незаконное хранение и перевозку наркотиков.

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