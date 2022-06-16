Фото: архив МВД
В Саратове с наркотиками задержали 16-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Саратовской области.
Вчера ночью, 15 июня, на улице Ракитной в Октябрьском районе, внимание патрулирующих сотрудников ведомства привлекала шумная компания подростков. Среди молодых людей выделялась молодая девушка, которая заметно нервничала при виде правоохранителей.
По вызову прибыла оперативно-следственная группа и сотрудник ПДН. В присутствии понятых у 16-летней саратовчанки был изъят сверток с наркотиком, - объяснили правоохранители.
Девушка пояснила, что наркотики купила для «собственного употребления».
Возбуждено дело по статье за незаконное хранение и перевозку наркотиков.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.