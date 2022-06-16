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Общество16 июня 2022 9:33

Под Саратовом два авто слетели в кювет

Водитель иномарки попал в больницу
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

Под Саратовом два авто слетели в кювет. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера вечером, 15 июня, в Гагаринском районе Саратова произошло ДТП с участием двух авто. По данным ГИБДД, в 18.50 на дороге в районе Усть-Курдюма столкнулись ВАЗ-2105 под управлением 31-летнего мужчины и Exeed VX, с 43-летним водителем за рулем.

В результате аварии машины слетели с дороги в кювет, водитель иномарки попал с травмами в больницу.

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