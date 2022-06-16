Мемориальная доска

В Саратове появилась мемориальная доска в честь погибшего на Украине подполковника Савченко. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Сегодня, 16 июня, в лицее № 24 Саратова состоялась церемония открытия мемориальной доски памяти подполковника Дмитрия Савченко, погибшего в спецоперации на Украине.

На мероприятии присутствовали родные военнослужащего, его близкие и сослуживцы, а также глава администрации Кировского района Сергей Пилипенко, председатель правления региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины», член Общественной палаты Саратовской области Андрей Малышев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Еремин, помощник начальника Управления Росгвардии по Саратовской области по работе с ветеранами Сергей Дащенко, ученики и педагоги школы.

Присутствующие почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

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