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Общество16 июня 2022 8:52

Трое саратовских школьников уже набрали 200 баллов на ЕГЭ

Выпускники написали первые два экзамена без единой ошибки
Евгений Бадиков
«Стобалльники» сразу по двум дисциплинам

«Стобалльники» сразу по двум дисциплинам

Трое саратовских школьников уже набрали 200 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщил в воем телеграм-канале мэр города Михаил Исаев.

.Кристина Степанова из школы №67 и Мурсал Джеиранов из гимназии №1 написали экзамены по русскому языку и химии без единой ошибки, Жанна Денефельд из гимназии №4 подтвердила идеальные знания по русскому и литературе.

— Поздравляю ребят со столь высоким результатом и желаю удачи при поступлении в высшее учебное заведение, - пишет глава города.

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