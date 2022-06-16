«Стобалльники» сразу по двум дисциплинам

Трое саратовских школьников уже набрали 200 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщил в воем телеграм-канале мэр города Михаил Исаев.

.Кристина Степанова из школы №67 и Мурсал Джеиранов из гимназии №1 написали экзамены по русскому языку и химии без единой ошибки, Жанна Денефельд из гимназии №4 подтвердила идеальные знания по русскому и литературе.

— Поздравляю ребят со столь высоким результатом и желаю удачи при поступлении в высшее учебное заведение, - пишет глава города.

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