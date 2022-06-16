Фото: Мининформ

В Саратове на «Розе Ветров» споет Митя Фомин. Об этом информирует министерство информации и печати области

Стали известны хедлайнеры областного праздника выпускников «Роза ветров - 2022». На «Розе ветров» перед выпускниками в формате «живой звук» выступят молодые исполнители – Дана Соколова, NEBEZAO, Никита Киоссе.

Для саратовских учителей тоже подготовлен музыкальный подарок. На вручении традиционной премии для школьных педагогов "Признание" споет Митя Фомин.

Концерт пройдет 25 июня на Театральной площади в 21.00. Организаторы рассчитывают на 6 с половиной тысяч выпускников со всей области.

Завершится торжество праздничным салютом в 23.50.

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