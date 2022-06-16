Фото из соцсетей

В Саратовской области «двенашка» слетела с домкрата и насмерть придавил парня.

Вчера вечером, 15 июня, 22-летний парень ремонтировал свой автомобиль во дворе дома на улице Пугачевской в селе Арбузовка Ивантеевского района. Молодой мужчина поднял автомобиль домкратом и подлез под него. В процессе ремонта автомобиль соскочил с удерживающей конструкции, придавив парня к земле.

Врачами скорой медицинской помощи была констатирована его смерть.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Проводится судмедэкспертиза.

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