Фото: СУ СКР

В Саратове труп на улице Романтиков обнаружили по запаху. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, вчера, 15 июня, жители многоэтажки на улице Романтиков почувствовали гнилостный запах, исходящий из квартиры их соседа, пожилого мужчины 65 лет. Специалисты демонтировали дверь и в помещении нашли труп хозяина.

Следователи провели осмотр места происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Будет проведена судмедэкспертиза, все обстоятельства смерти выясняются.

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