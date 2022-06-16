Фото: Архив КП

За сутки в Саратовской области выявлено 98 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает минздрав области.

Сегодня, 16 июня, минздрав рассказал о 98 новых случаях заболевания. Всего с начала пандемии в области заболело 254 001 человек. Выздоровело с начала эпидемии 247 143 человека, из них 131 - за прошедшие сутки. 298 человек лечатся в стационаре, еще 668 - амбулаторно.

По возрастным группам заболевшие расположились так:

- до 6 лет — 12;

- 7-14 лет — 3;

- 15-29 лет — 11;

- 30-49 лет — 21;

- 50-64 лет — 18;

- 65 и старше — 33.

Ни у кого из новых пациентов не обнаружена пневмония.

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