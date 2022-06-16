Фото: ГИБДД

В Саратове ночью иномарка сбила трех девушек. Об этом информирует городская Госавтоинспекция.

Сегодня ночью, 16 июня, в центре Саратова произошло ДТП на пешеходном переходе.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил трех девушек (23, 26 и 27 лет) на пешеходном переходе на углу улиц Московской и Чапаева.

Пострадавшие госпитализированы в мед. учреждение.

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