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Происшествия16 июня 2022 5:00

В Саратове ночью иномарка сбила трех девушек

Пострадавшие госпитализированы в мед. учреждение
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Саратове ночью иномарка сбила трех девушек. Об этом информирует городская Госавтоинспекция.

Сегодня ночью, 16 июня, в центре Саратова произошло ДТП на пешеходном переходе.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил трех девушек (23, 26 и 27 лет) на пешеходном переходе на углу улиц Московской и Чапаева.

Пострадавшие госпитализированы в мед. учреждение.

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