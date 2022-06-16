Фото: пресс-служба облспаса

В ДТП рядом с поселком Дубки пострадали два пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба облспаса.

Сегодня утром, 16 июня, в 5:09 диспетчеру службы «112» поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе произошла авария. Сообщается, что ДТП произошло рядом с поселком Дубки на СКАД. Водитель «Оки» не справился с управлением и врезался в столб.

В результате ДТП пострадали два человека. Спасатели областной службы спасения госпитализировали женщину 64 лет, а медики центра медицины катастроф - 67-летнего мужчину.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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