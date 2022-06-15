Инфографика Саратовстат

За 2021 год в Саратовской области на производстве погибли 14 человек. Такую информацию опубликовал Саратовстат.

Согласно инфографике размещенной вчера, 14 июня, в прошлом году на производстве в Саратовской области пострадали 250 человек, что на 11,6 процента выше, чем в 2020 году. 170 раз пострадали мужчины, 80 - женщины. Четырнадцать смертей - самый высокий показатель с 2018 года.

Самым травмоопасным стал Аткарский район, 12 процентов организаций оттуда имеют случаи травматизма на производстве, что превышает средний показатель по области (5,3 процента) более чем в два раза.

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