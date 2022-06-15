Посевная Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области завершилась посевная кампания. Сегодня, 15 июня, об этом сообщил в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

В этом году начало посевной пришлось отложить на несколько недель из-за погоды. Однако все планы были выполнены. Весенний сев проведен на площади более 2,8 миллиона гектаров. Краснокутский, Озинский и Краснопартизанский, а также Питерский, Ровенский районы показали самые хорошие результаты.

В регионе увеличили посевные площади под чечевицу, нут, капусту, свеклу и горох. Общая посевная площадь под урожай-2022 составила 4,1 миллиона гектар.

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