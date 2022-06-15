Кировский районный суд

Сегодня, 15 июня, в Саратове эвакуируют здания судов. Подтверждена информация об эвакуации сотрудников Ленинского районного суда, поступили сообщения о якобы «заминированном» здании.

Аналогичная ситуация в Кировском райсуде, где так же проходит эвакуация. По другим судам города информация уточняется.

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