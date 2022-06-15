Фото: СУ СК - Саратов

Вчера, 14 июня, житель Новоузенска нашел во дворе человеческие кости. СУ СК по Саратовской области сообщает о начале доследственной проверки.

Это случилось во дворе дома на улице Степная. По предварительным данным, хозяин частного дома копал смотровую яму и на глубине примерно 1-1,5 метра обнаружил костные останки человека. Он вызвал на место сотрудников следственного комитета.

Результаты анализов погибшего человека проверят по базе данных без вести пропавших лиц

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