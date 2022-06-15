Администрация Заводского района прокомментировала ситуацию с оставленным в аварийном доме инвалидом

Сегодня, 15 июня, администрация Заводского района Саратова прокомментировала ситуацию с оставленным в аварийном доме инвалидом.

- 2 июня 2022 года сотрудники администрации и члены Общественной палаты города встретились с саратовцем. Ему рассказали о строящемся жилом помещении площадью 90 квадратных метров на Ново-Крекингском проезде и о праве на предоставление жилого помещения маневренного жилищного фонда.

3 июня на личном приеме начальника жилищного отдела проживающему в аварийном доме инвалиду помогли собрать пакет документов для подачи заявления на предоставление жилого помещения маневренного жилищного фонда. Жилец Алдошин осмотрел предложенное помещение, но он от него отказался. Администрация района поддерживает связь с жителем, - пишут чиновники.

Напомним, ранее появилась информация о том, что саратовские чиновники забыли переселить инвалида из аварийного дома. Речь идет об аварийном расселенном доме № 30 по улице 4-й Нагорной. Инвалид I группы пожаловался на халатность должностных лиц, ответственных за его переселение. Была организована доследственная проверка.

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