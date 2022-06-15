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Общество15 июня 2022 8:35

Валерий Рашкин может покинуть пост первого секретаря Московского горкома КПРФ

Его мандат может достаться Николаю Зубрилину
Наталия Калинина
Валерий Рашкин при задержании

Валерий Рашкин при задержании

15 июня руководство ЦК КПРФ может поднять вопрос о замене первого секретаря Московского горкома партии Валерйи Рашкина. Такую информацию публикуют «Ведомости», со ссылкой на источник, близкий к руководству столичного горкома.

По сообщению московских журналистов, в случае отставки Рашкина сменить его может лидер фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин. Рашкин и Зубрилин ситуацию пока не комментируют.

Напомним, ранее депутат ГД Валерий Рашкин уже лишился своих полномочий после скандальной истории с незаконной охотой на лося.

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