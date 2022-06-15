Валерий Рашкин может покинуть пост первого секретаря Московского горкома КПРФ

Валерий Рашкин при задержании
15 июня руководство ЦК КПРФ может поднять вопрос о замене первого секретаря Московского горкома партии Валерйи Рашкина. Такую информацию публикуют «Ведомости», со ссылкой на источник, близкий к руководству столичного горкома.
По сообщению московских журналистов, в случае отставки Рашкина сменить его может лидер фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин. Рашкин и Зубрилин ситуацию пока не комментируют.
Напомним, ранее депутат ГД Валерий Рашкин уже лишился своих полномочий после скандальной истории с незаконной охотой на лося.
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