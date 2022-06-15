Фото очевидца

Спаниель охранял тело умершего хозяина под саратовским мостом. Об инциденте стало известно от СУ СКР по Саратовской области.

Вчера вечером, 14 июня, под мостом Саратов-Энгельс обнаружили тело мужчины. На вид погибшему около 40-50 лет.

Из описания следователей следует, что мужчина славянской внешности, на вид 45-50 лет, волосы русого цвета, глаза голубые, на груди татуировка в виде женщины. Был одет в голубые джинсы, темную футболку.

Кроме того, в одном из городских телеграм-каналов вчера вечером в 21:50 появилось сообщение от очевидицы от том, что на пляже под мостом лежит тело мужчины, рядом с которым сидит старый спаниель. Очевидец вызвала полицию и забеспокоилась о судьбе животного.

Всех, кто располагает информацией о погибшем, полиция просит обратиться по телефонам: 8(845-2)74-14-77, 8(845-2)74-14-80.

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