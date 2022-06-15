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Общество15 июня 2022 8:24

Спаниель охранял тело умершего хозяина под саратовским мостом

Личность мужчины не установлена, на вид 40-50 лет
Евгений Бадиков
Фото очевидца

Фото очевидца

Спаниель охранял тело умершего хозяина под саратовским мостом. Об инциденте стало известно от СУ СКР по Саратовской области.

Вчера вечером, 14 июня, под мостом Саратов-Энгельс обнаружили тело мужчины. На вид погибшему около 40-50 лет.

Из описания следователей следует, что мужчина славянской внешности, на вид 45-50 лет, волосы русого цвета, глаза голубые, на груди татуировка в виде женщины. Был одет в голубые джинсы, темную футболку.

Кроме того, в одном из городских телеграм-каналов вчера вечером в 21:50 появилось сообщение от очевидицы от том, что на пляже под мостом лежит тело мужчины, рядом с которым сидит старый спаниель. Очевидец вызвала полицию и забеспокоилась о судьбе животного.

Всех, кто располагает информацией о погибшем, полиция просит обратиться по телефонам: 8(845-2)74-14-77, 8(845-2)74-14-80.

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