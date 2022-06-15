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Общество15 июня 2022 7:18

В Саратовской области официально открыли купальный сезон

Наталия Калинина
Пляж в Саратове

Пляж в Саратове

Сегодня, 15 июня, в Саратовской области официально открыли купальный сезон.

По оценкам синоптиков, температура воды в Волге поднялась до +18 градусов, которые считаются оптимальными для купания.

По метеорологическим характеристикам купальный сезон в Саратовской области открыт официально. Напомним, в регионе купаться разрешили на 9 пляжах.

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