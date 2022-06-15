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Общество15 июня 2022 7:13

На Чернышевского началось массовое отключение воды

В Саратове отключили воду еще на шести улицах
Наталия Калинина

Сегодня, 15 июня, в Саратове отключили воду еще на шести улицах, о чем сообщает ООО «КВС».

Ремонт идет на водопроводных коммуникациях по адресу Чернышевского,120. До 20.00 без холодной воды остались саратовцы на Чернышевского (четная сторона от Первомайской до Провиантской); а также на улицах Некрасова, Комсомольская, Соборная и Бабушкин взвоз на участке от Набережной Космонавтов до Чернышевского.

Отключена вода на Лермонтова и Набережной Космонавтов от Князевского взвоза до Московской. Напомним, сегодня мы уже сообщали о другом массовом отключении в Волжском районе.

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