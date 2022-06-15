Фото из телеграм-канала Михаила Исаева
В Саратов откроют стеллу «Город трудовой доблести» 2 июля. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Михаил Исаев.
Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал, что работы по подготовке основания практически завершены, скоро начнется монтаж конструкции. На днях элементы стелы прибыли в Саратов - высота центрального шпиля составит 27 метров.
— Открытие стелы планируется 2 июля - именно в этот день два года назад президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Саратову почетного звания, - сообщил Исаев.
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