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Общество15 июня 2022 6:43

Сегодня Госинспекция по маломерным судам отмечает профессиональный праздник

Наталия Калинина
Госинспекция по маломерным судам

Госинспекция по маломерным судам

Сегодня, 15 июня, Госинспекция по маломерным судам МЧС России отмечает профессиональный праздник

Служба существует в 1984 года. Инспекторы ГИМС следят за безопасностью эксплуатации маломерных судов на воде, а также за ледовыми переправами, наплывными мостами и местами массового отдыха людей.

Глава управления безопасности жизнедеятельности в Саратовской области Юрий Юрин также поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником.

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