Сегодня Госинспекция по маломерным судам отмечает профессиональный праздник

Госинспекция по маломерным судам

Сегодня, 15 июня, Госинспекция по маломерным судам МЧС России отмечает профессиональный праздник

Служба существует в 1984 года. Инспекторы ГИМС следят за безопасностью эксплуатации маломерных судов на воде, а также за ледовыми переправами, наплывными мостами и местами массового отдыха людей.

Глава управления безопасности жизнедеятельности в Саратовской области Юрий Юрин также поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.