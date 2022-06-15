Фото: ГИБДД

В аварии с участием грузовика пострадала 51-летняя женщина. Об этмо сообщает госавтоинспекция.

Вчера, 14 июня на трассе под Саратовом произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Сообщается, что вечером, в 22:15 на 287 км автодороги Сызрань – Саратов - Волгоград столкнулись Volkswagen Polo с 52-летней женщиной за рулем и грузовик KAMA3, которым управлял 31-летний мужчина.

Водитель легковушки госпитализирована в больницу.

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