На сегодня, 15 июня, в Саратовской области 92 человека заразились коронавирусом за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 253 903 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 247 012 человек, за сутки — 141. В стационарах остается 301 человек, на амбулаторном лечении — 699.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 11;
- 7-14 лет — 3;
- 15-29 лет — 7;
- 30-49 лет — 19;
- 50-64 лет — 17;
- 65 и старше — 35.
Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.
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