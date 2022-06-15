На сегодня, 15 июня, в Саратовской области 92 человека заразились коронавирусом за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 253 903 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 247 012 человек, за сутки — 141. В стационарах остается 301 человек, на амбулаторном лечении — 699.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 11;

- 7-14 лет — 3;

- 15-29 лет — 7;

- 30-49 лет — 19;

- 50-64 лет — 17;

- 65 и старше — 35.

Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.

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