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Общество15 июня 2022 6:11

Житель Воскресенского района отправился на пруд с двумя дамами и погиб

В пруду в Воскресенском районе обнаружено тело 40-летнего мужчины
Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 14 июня, в пруду в Воскресенском районе Саратовской области было обнаружено тело 40-летнего мужчины. СУ СК по региону сообщает о начале проверки.

Инцидент произошел на пруду «Белявый», расположенном в селе Новая Алексеевка. По предварительным данным, днем компания из двух женщин и 40-летнего мужчины прибыла туда отдохнуть. Расположившись на берегу, компания начала употреблять алкоголь.

В какой-то момент 40-летний мужчина решил переплыть пруд, но не смог и утонул на глазах своих знакомых. Женщины обратились за помощью к местным жителям и тело вытащили на берег. Врачами скорой медицинской помощи оставалось только зафиксировать его смерть. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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