Мощи святого в Екатеринбурге

В Саратов привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщает Московская епархия.

Этим летом в РПЦ отмечают 600-лет со дня обретения мощей преподобного Сергия, и честь этого проводится программа по посещению ковчегом с мощами епархий разных регионов России. С 12 июня по 6 октября мощи провезут как минимум по 50 епархиям, в каждой из которых святыни пробудут по два дня. В общей сложности маршрут растянется на 30 тысяч километров.

В Саратове предварительно мощи окажутся 10-11 августа, но даты могут немного измениться.

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