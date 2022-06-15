Автовокзал
Жительница Маркса обокрала мужчину на автовокзале. Ее уже задержали. О чем сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.
В полицию обратился 51-летний житель Волгоградской области. У него украли мобильный телефон. Сумма ущерба составила 10650 рублей.
Благодаря камерам наблюдения правоохранители быстро установили личность женщины, подозреваемой в хищении. Ей оказалась 46-летняя жительница Маркса. Приобретая билет на автобус, она заметила у касс чужой телефон, положила его в сумку и ушла.
Вскоре подозреваемую задержали на посадочной площадке автовокзала. Возбуждено уголовное дело о краже.
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