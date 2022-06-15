Саратовские спасатели помогли ежику и барсуку выбраться на волю

Спасение барсука
Сегодня, 15 июня, в 8:30 в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что нужно помочь диким животным.
В Новоузенске на улице Трутнева в яму провалились барсук и ежик. Спасатели выехали на помощь.
Прибывшие на место специалисты использовали петлю для отлова животных. Они вытащили барсука и ежика, а затем выпустили их в естественную среду обитания.
Спасатель за работой
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.