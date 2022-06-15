Саратовские спасатели помогли ежику и барсуку выбраться на волю

Спасение барсука

Сегодня, 15 июня, в 8:30 в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что нужно помочь диким животным.

В Новоузенске на улице Трутнева в яму провалились барсук и ежик. Спасатели выехали на помощь.

Прибывшие на место специалисты использовали петлю для отлова животных. Они вытащили барсука и ежика, а затем выпустили их в естественную среду обитания.

Спасатель за работой

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