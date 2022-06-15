Тысячи людей в Волжском районе остались без воды

Сегодня, 15 июня, в Саратове отключили воду на 9 улицах. Об этом сообщает ООО “КВС”.

Ремонтные работы проходят на водопроводе по адресу Малая Соляная,35. Из-за них до 20.00 без воды остались саратовцы по адресам Соколовая (нечетная сторона от Рогожина до Вольской), Мясницкая (четная сторона от Б.Горной до Соколовой), Б.Горная (от Мясницкой до Вознесенской).

Отключена холодная вода также на улицах Радищева, Соборная, Некрасова, Комсомольская, Октябрьская, Вознесенская (в границах улиц Соколовой и Вознесенской).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.