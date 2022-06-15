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Общество15 июня 2022 5:43

Тысячи людей в Волжском районе остались без воды

В Саратове отключили воду на 9 улицах
Наталия Калинина

Сегодня, 15 июня, в Саратове отключили воду на 9 улицах. Об этом сообщает ООО “КВС”.

Ремонтные работы проходят на водопроводе по адресу Малая Соляная,35. Из-за них до 20.00 без воды остались саратовцы по адресам Соколовая (нечетная сторона от Рогожина до Вольской), Мясницкая (четная сторона от Б.Горной до Соколовой), Б.Горная (от Мясницкой до Вознесенской).

Отключена холодная вода также на улицах Радищева, Соборная, Некрасова, Комсомольская, Октябрьская, Вознесенская (в границах улиц Соколовой и Вознесенской).

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