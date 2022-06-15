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Общество15 июня 2022 5:32

Володин: Дом офицеров в Энгельсе отремонтируют за счет федеральных средств

Наталия Калинина
Дом офицеров нуждается в ремонте

Дом офицеров нуждается в ремонте

Реставрацию Дома офицеров в Летном городке Энгельса планируют начать в следующем году. Об этом пишет Телеграм-канал “Володин Саратов”.

На проект будут направлены средства федерального бюджета.

Напомним, ранее в Энгельсе к Володину обращались ветераны и жители с просьбой помочь в сохранении исторического здания.

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