Володин: Дом офицеров в Энгельсе отремонтируют за счет федеральных средств

Дом офицеров нуждается в ремонте

Реставрацию Дома офицеров в Летном городке Энгельса планируют начать в следующем году. Об этом пишет Телеграм-канал “Володин Саратов”.

На проект будут направлены средства федерального бюджета.

Напомним, ранее в Энгельсе к Володину обращались ветераны и жители с просьбой помочь в сохранении исторического здания.

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