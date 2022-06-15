Володин: Дом офицеров в Энгельсе отремонтируют за счет федеральных средств

Дом офицеров нуждается в ремонте
Реставрацию Дома офицеров в Летном городке Энгельса планируют начать в следующем году. Об этом пишет Телеграм-канал “Володин Саратов”.
На проект будут направлены средства федерального бюджета.
Напомним, ранее в Энгельсе к Володину обращались ветераны и жители с просьбой помочь в сохранении исторического здания.
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