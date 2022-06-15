Фото: ГИБДД

На трассе под Саратовом столкнулись два грузовика. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Вчера, 14 июня, в Гагаринском районе Саратова произошло ДТП с участие двух грузовых автомобилей.

По данным ведомства, в 16:40 на 302 км автодороги Сызрань – Саратов

- Волгоград произошло столкновение, грузовик Nissan под управлением 25-летнего мужчины столкнулся с самосвалом Scania, за рулем которого находился 61-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Nissan госпитализирован с травмами.

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