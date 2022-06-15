Фото: Евгений Бадиков
В среду в Саратове обещают пасмурную погоду и жару. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Сегодня, 15 июня, в Саратове температура колеблется от +16 с утра до 31 градусов днем. Небо затянут облака. Дует юго-восточный ветер, редкие порывы до 13 м/c.
В Саратовской области установится переменная облачность, в Правобережье возможен дождь и гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/c. Температура ночью +13, утром +18, днем местами до 32 градусов тепла.
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