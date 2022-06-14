Фото: СУ СКР

За фальсификацию улик трое бывших полицейских получили обязательные работы и штраф. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что с 9 по 12 августа 2021 года командир отделения ППС в Аркадаке, из карьеризма и желания приукрасить личные показатели договорился с двумя другими полицейскими для фальсификации материалов дела в отношении четырех горожан по одной из статьей административного кодекса. Материалы были переданы в суд для принятия решения, что повлекло незаконное административное преследование местных жителей.

Противоправная деятельность сотрудников полиции пресечена сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области.

Приговором суда бывшему командиру отделения назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ, бывшим полицейским назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ – одному, и штрафа в сумме 150 000 рублей – второму.

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