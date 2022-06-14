Роман Бусаргин

Роман Бусаргин поручил создать в Саратовской области министерство инвестиций. Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы Саратовской области.

Сегодня, 14 июня, Роман Бусаргин подписал постановление о создании министерства инвестиционной политики в структуре Правительства области. Оно будет заниматься поддержкой уже действующих предприятий и привлечением новых инвестиций.

— Мы привыкли связывать инвестиции с новыми заводами, приходом инвесторов со стороны. Но у нас в регионе инвестиции – это, в основном, вложения в уже действующие предприятия. Это важный блок, так как именно такие производства приносят в бюджет основные налоги, - рассказывает Бусаргин.

Вторым направлением работы нового министерства станет привлечение и сопровождение новых проектов. Особое внимание будет уделено созданию новых рабочих мест. Предстоит выстроить отношения с иностранными партнерами из дружественных стран. Сейчас в регионе действует ряд преференций, благодаря которым удалось привлечь крупных инвесторов.

Третье направлением работы министерства - создание индустриальных парков в Саратовской области.

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