Саратовские полицейские стали донорами крови

Полицейские сдают кровь

Сегодня, 14 июня, сотрудники Управления МВД России по Саратову добровольно стали донорами. Они сдали кровь в рамках благотворительной акции, посвященной Всемирному дню донора.

Среди добровольцев есть те, кто сдает кровь не в первый раз.

Многие из полицейских сдают кровь на регулярной основе и награждены нагрудным знаком «Почетный донор России». Подробности в сюжете.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.