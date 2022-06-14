Саратовские полицейские стали донорами крови

Полицейские сдают кровь
Сегодня, 14 июня, сотрудники Управления МВД России по Саратову добровольно стали донорами. Они сдали кровь в рамках благотворительной акции, посвященной Всемирному дню донора.
Среди добровольцев есть те, кто сдает кровь не в первый раз.
Многие из полицейских сдают кровь на регулярной основе и награждены нагрудным знаком «Почетный донор России». Подробности в сюжете.
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