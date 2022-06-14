Турки отпраздновали свое 299-летие

День Поселка в Турках

День поселка отмечается в Турках накануне Дня России. Последние годы в связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия не проводились.

11 июня 2022 года на Центральной площади впервые с начала пандемии состоялся праздник, посвященный Дню России и Дню Поселка.

В этот день на ярко украшенной площади прошла выставка народных умельцев, вокруг нее были размещены фотозоны. В соседнем парке культуры и отдыха проводились различные мастер-классы и выставки. Не забыли организаторы праздника и о детях – на территории парка прошла детская дискотека и работали игровые площадки.

День Поселка в Турках

Торжественная часть мероприятия- «Лучший поселок лучшей страны» прошла на Центральной сцене, в ходе нее награждали лучших людей района, победителей конкурсов «Лучшее домовладение» и «Лучшее учреждение», юным гражданам выдавали паспорта РФ. Церемонию вели глава Турковского Муниципального района Никитин Алексей Владимирович и первый заместитель главы администрации Бережной Владислав Сергеевич.

Праздничную программу подготовили коллективы и исполнители Турковского районного Дома культуры. Завершился праздник красочным фейерверком и молодежной дискотекой.

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