Фото: Архив КП

В Саратове полицейские задержали ранее судимого квартирного вора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, в отдел полиции в поселке Солнечный обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что после совместного застолья со знакомым утром отлучилась, а вернувшись обратно в квартиру не обнаружила внутри как своего гостя, так и принадлежащего ей золота.

По подсчетам заявительницы общая стоимость трех золотых колец, цепочки, трех золотых подвесок и браслета составила 50 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками уголовного розыска задержали 36-летнего ранее судимого саратовца. Мужчина сознался в краже, заявив, что сдал украшения в ломбард, а деньги потратил.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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